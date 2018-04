NEU: Das Magazin ZEIT VERBRECHEN

Blick in den Abgrund – Echte Kriminalfälle aus Deutschland

Warum wird ein Mensch zum Mörder? Steckt in jedem von uns kriminelle Energie? Wie geht das Leben nach einem traumatischen Erlebnis weiter? Das neue Magazin ZEIT VERBRECHEN holt echte Kriminalfälle aus Deutschland ins Hier und Jetzt. Und blickt auf die Menschen und ihre Motive hinter den Taten. Spannend und informativ zugleich.

Ab 24.04. am Kiosk!

Sie bezahlt 50 000 Mark, um der Ehe ein Ende mit Schrecken zu bereiten

Valerie L. ließ einen Mann umbringen, der sie demütigte, beschimpfte, schlug und missbrauchte – ihren eigenen Mann. Ein Lehrstück über Gewalt in der Familie.

Warum starb Birgit Meier?

Eine Frau verschwindet in Lüneburg, und erst jetzt, fast 30 Jahre später, klärt sich ihr Schicksal. Ihr Bruder fand den Mörder.

Ein Sexualverbrecher kommt nach 30 Jahren frei

Fast dreißig Jahre hat der Sicherungsverwahrte Hans-Peter Müller im Gefängnis gesessen. Dann brachte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ihm die Freiheit. In Hamburg versucht Müller seither, in die Gesellschaft zurückzukehren. Aber die will ihn nicht.

Sein einziger Besucher ist der Kommissar

Vor 34 Jahren gestand ein Verdächtiger einem Polizeibeamten sechs schreckliche Morde – eine Beziehung zwischen Täter und Ermittler nahm ihren Anfang. Inzwischen ergraut, hängen die beiden Männer noch immer aneinander.

ZEIT VERBRECHEN – spannend, fesselnd und informativ zugleich.

Ab 24.04. am Kiosk!